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Укргідрометцентр попередив про перші заморозки

У вихідні місцями дощитиме.

Укргідрометцентр попередив про перші заморозки
Фото: sibnovosti.ru

Температура повітря в Україні поступово знижуватиметься. Вже в понеділок, 6 вересня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°С.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні буде визначати потужний антициклон, за рахунок чого істотних опадів ми не очікуємо. Проте за температурними показниками ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими", - йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозом синоптиків у суботу, 4 вересня, в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ. Температура вночі 7-14°, вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні країни 20-25°.

У наступні дві доби переважно без опадів, лише в неділю вдень у північних областях та Карпатах подекуди невеликий дощ. Температура в більшості областей вночі 2-7° тепла.

"6 вересня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°, вдень 12-18° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 7-12° , вдень 16-21°", - прогнозують у гідрометцентрі.

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