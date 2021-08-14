Річки вийшли з берегів в декількох містах, негода збережеться.

Фото: ЕРА/UPG

На Заході Японії проливні дощі викликали зсуви, а річки вийшли з берегів.

Про це пише reuters.com.

Зсуви сталися у префектурі Нагасакі: в одному з районів повінь знесла щонайменше два будинки. Там загинула 59-річна Фумійо Морі. Її чоловік і дочка пропали безвісти.

Річки вийшли з берегів в декількох містах, в тому числі в Куруме в Фукуоці.

Фото: ЕРА/UPG

На найпівденнішому головному острові Кюсю випала рекордна кількість опадів: за три дні випало 956 мм.

Влада заявила про ризики п'ятого, найвищого рівня для більше 1,5 мільйона чоловік. Японське метеорологічне агентство (JMA) попередило про те, що в найближчі кілька днів очікується ще більше дощів.

Сильні дощі перемістилися в центральну частину найбільшого головного острова Хонсю.

Людей закликали убезпечити себе.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Japan issued its strongest emergency warning for unprecedented rains in Hiroshima prefecture as torrential downpours hit southern parts of the country.



Thousands have been urged to evacuate with heavy rain forecast to continue for several days over a large swathe of the country pic.twitter.com/hQQf94OAmO — TRT World (@trtworld) August 13, 2021

Нагадаємо, у липні у китайській провінції Хенань через сильні дощі затопило метро. В результаті загинули 12 пасажирів, ще п'ятеро - отримали поранення.