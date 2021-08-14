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У Японії повінь знесла будинки, загинула жінка

Річки вийшли з берегів в декількох містах, негода збережеться.

Фото: ЕРА/UPG

На Заході Японії проливні дощі викликали зсуви, а річки вийшли з берегів.

Про це пише reuters.com.

Зсуви сталися у префектурі Нагасакі: в одному з районів повінь знесла щонайменше два будинки. Там загинула 59-річна Фумійо Морі. Її чоловік і дочка пропали безвісти.

Річки вийшли з берегів в декількох містах, в тому числі в Куруме в Фукуоці.

Фото: ЕРА/UPG

На найпівденнішому головному острові Кюсю випала рекордна кількість опадів: за три дні випало 956 мм.

Влада заявила про ризики п'ятого, найвищого рівня для більше 1,5 мільйона чоловік. Японське метеорологічне агентство (JMA) попередило про те, що в найближчі кілька днів очікується ще більше дощів.

Сильні дощі перемістилися в центральну частину найбільшого головного острова Хонсю.

Людей закликали убезпечити себе.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у липні у китайській провінції Хенань через сильні дощі затопило метро. В результаті загинули 12 пасажирів, ще п'ятеро - отримали поранення.

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