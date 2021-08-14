У Литві військовим у прикордонних районах розширили повноваження

У Литві військові отримали додаткові повноваження у прикордонних районах на час дії надзвичайної ситуації.

Про це пише Європейська правда з посиланням на ЗМІ.

Відповідний наказ Президент Литви Гітанас Науседа підписав у п’ятницю 13 серпня.

"З огляду на поточну ситуацію і те, що цього року кількість нелегальних перетинів кордону іноземними громадянами зросла в десятки разів, президент вирішив надати додаткові повноваження військовослужбоцям", – повідомили у Науседи.

Перед цим з таким запитом звернувся уряд Литви.

Військові, залучені до патрулювання кордону з Білоруссю, зможуть давати цивільним особам накази, обов’язкові для виконання, і затримувати тих, хто відмовляється це робити.

Також їм дозволили зупиняти і проводити огляд транспортних засобів, людей та багажу і за необхідності застосовувати спецзасоби.

За останню добу на литовсько-білоруському кордоні прикордонники завернули 30 осіб та двох затримали. Також затримали трьох мігрантів, які раніше втекли з табору на Руднінкайському полігоні.

Нагадаємо, в Литві оголосили режим екстремальної ситуації через наплив мігрантів ще на початку липня. Там почали розгортати колючий дріт у місцях, де часто переходять кордон, і планують відгородитися від Білорусі чотириметровим парканом.

12 серпня Україна відправила Литві 38 тонн колючого дроту для захисту кордону.

13 серпня МВС Литви заявило про стабілізацію на кордоні з Білоруссю.

За тиждень до Литви було дозволено в’їхати 200 нелегальним мігрантам, а з 2 серпня їхня кількість сягнула 1 340. Деякі з них – це "одні й ті ж самі люди".