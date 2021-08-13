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МВС Литви заявило про стабілізацію на кордоні з Білоруссю

"Рішення, яке було ухвалене 2 серпня, дійсно дало результати".

МВС Литви заявило про стабілізацію на кордоні з Білоруссю
Фото: EPA/UPG

Ситуація на литовсько-білоруському кордоні стабілізувалася внаслідок рішення не допускати мігрантів до Литви.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте, передає "Радіо Свобода" з посиланням на новинну службу BNS.

"Цей тиждень показує, що ситуація стабілізувалася, але ми не можемо розслаблятися і мусимо бути готовими до різних сценаріїв. Але я повинна сказати, що це рішення, яке було ухвалене 2 серпня, дійсно дало результати", – сказала Білотайте.

За її словами, за тиждень до Литви було дозволено в’їхати 200 нелегальним мігрантам, а з 2 серпня їхня кількість сягнула 1 340. Однак, Білотайте зазначила, що деякі з них – це "одні й ті ж самі люди".

"44 особи були допущені до Литви з гуманітарних причин", – додала вона.

Пропуск людей дозволений тільки на прикордонних пунктах пропуску, мігрантам заборонено перетинати кордон в інших місцях.

BNS, посилаючись на Державну прикордонну службу Литви, повідомило, що за останні 24 години литовські прикордонники на кордоні з Білоруссю відправили назад 19 мігрантів, двох прийняли з гуманітарних причин. Водночас для повернення мігрантів до Білорусі спеціальними засобами не користувалися.

Цього року понад 4 115 нелегальних мігрантів, переважно з Іраку, в’їхали до Литви через кордон з Білоруссю. Після того, як Литва почала повертати мігрантів до Білорусі, їх потік збільшився на кордоні з Латвією та Польщею.

Нагадаємо, в Литві оголосили режим екстремальної ситуації через наплив мігрантів ще на початку липня. Там почали розгортати колючий дріт у місцях, де часто переходять кордон, і планують відгородитися від Білорусі чотириметровим парканом.

12 серпня Україна відправила Литві 38 тонн колючого дроту для захисту кордону.

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