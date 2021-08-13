​Українська турфірма організувала тури до окупованої Абхазії, МЗС Грузії відреагувало

Міністерство закордонних справ отримало від Грузії ноту через організацію української туристичною фірмою турів до окупованої Абхазії.

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС підтверджує отримання ноти Посольства Грузії в Україні щодо організації туристичною фірмою “Кулуар” турів до тимчасово окупованої території Грузії – Абхазії. Хочу чітко зазначити, що наша держава високо цінує стратегічне партнерство з Грузією і незмінно підтримує і поважає її суверенітет та територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що МЗС вважає таку діяльність турфірми неприйнятною.

"Як країна, яка сама потерпає від агресії та тимчасової окупації Росією своїх територій, ми вважаємо таку діяльність фірми «Кулуар» абсолютно неприйнятною. Цим питанням вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема - правоохоронні відомства, задля з’ясування усіх обставин та визначення можливих правових наслідків", - додав спікер МЗС.

Нагадаємо, територія Абхазії і Цхінвальського регіону офіційно були оголошені в Грузії окупованими після військових дій між Росією та Грузією в серпні 2008 року. Тоді РФ визнала "незалежність" цих грузинських регіонів і перекинула туди додаткові війська й озброєння. Інші держави, крім Венесуели, Нікарагуа, Науру і Сирії, "незалежності" цих регіонів не визнають.

Минулого року Україна не визнала так звані президентські вибори, які відбулися у березні минулого року в Абхазії.