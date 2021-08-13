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​Посли країн НАТО зберуться на засідання через загострення ситуації в Афганістані

Таліби продовжують захоплювати місто за містом.

​Посли країн НАТО зберуться на засідання через загострення ситуації в Афганістані
Фото: facebook/NATO

Сьогодні, 13 серпня, посли країн НАТО зберуться на зустріч для обговорення ситуації в Афганістані.

Про це вповідомило агентство AFP з посиланням на власні джерела.

Після виведення міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані серйозно погіршилася. Станом на середину серпня, таліби взяли під контроль щонайменше 12 адміністративних центрів, в тому числі друге за величиною місто Кандагар і третє - Герат.

Війська ісламістів також контролюють місто Газні, розташоване всього у 130 км від Кабула.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки після 20-річної війни в Афганістані вирішили вивести свої війська, розв'язавши руки Талібану. Війська ісламістів захоплюють місто за містом та контролюють уже дві третини держави.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Афганістан перетворюється у неспроможну державу, якій загрожує громадянська війна та процвітання збройних угрупувань на кшталт Аль-Каїди.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч МакКоннел жорстко розкритикував політику президента Джо Байдена щодо Афганістану. Він назвав евакуацію з країни "повторенням принизливого падіння Сайгона". 

 

 

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