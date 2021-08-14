Біженець з Китаю залишиться в Україні

24-річний Їлісен Айеркен (казахське ім’я Єрсін Єркінули) зі Східного Туркестану (Китай), який захищав права уйгурів, залишиться в Україні щонайменше до кінця року – поки розлядатимуть заяву про надання статусу біженця.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Чопський прикордонний загін.

Таке рішення ухвалене за результатами судового засідання Ужгородського міськрайонного суду.

“Сьогодні в Ужгороді відбулося судове засідання відносно громадянина КНР 1997 року народження. Кілька днів тому він був прийнятий в порядку Угоди про реадмісію осіб за незаконний перетин державного кордону з України в Словаччину”, – зазначила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

Вона додала, що у ході судового засідання розглядалося питання про його затримання до завершення процедури розгляду заяви про захист. “До речі, дана особа наразі документована довідкою про звернення за захистом в Україні, яка дійсна до кінця цього року”, – сказала Трачук.

За її словами, чоловіка в листопаді минулого року вже затримували на Львівщині співробітники Державної прикордонної служби України при спробі незаконно потрапити в Польщу. Тоді при собі він мав копію посвідчення особи громадянина КНР.

“За рішенням суду він отримав стягнення у вигляді штрафу і за рішенням Личаківського районного суду затриманий на термін 6 місяців до ідентифікації особи. Поки він перебував у пункті тимчасового тримання, він звернувся з заявою про надання захисту в Україні і був документований відповідною довідкою. На початку грудня 2020 року іноземець був звільнений з пункту тимчасового тримання за рішенням апеляційного адміністративного суду. Поки в Державній міграційній службі тривав розгляд його звернення, чоловік вчергове порушив українське законодавство і в перших числах серпня 2021 року незаконно перетнув кордон, щоб потрапити в країни ЄС”, – додала Трачук.

Активістка Ботагоз Іса, яка раніше переїхала з Казахстану в Україну, розповіла, що Айеркена до цього хтось залякував. “Він розповідав, що двоє незнайомців погрожували йому, казали, щоб він повернувся в Китай, в іншому разі погрожували вбити. Потім, за його словами, за ним стежили. Він вимкнув Facebook, WhatsApp і зник. Через знайомих я вийшла на нього, він сказав, що відчуває страх, хоче перейти кордон, потрапити в іншу державу. Я застерегла його від цього, порадила чекати”, – зазначила вона.

Нагадаємо, Їлісен Айеркен (Yilisen Aierken) є казахом за походженням, однак при цьому громадянином КНР родом зі Східного Туркестану (округ Сіньцзян).

Коли активіст зрозумів, що вдома на нього чекає смерть, він втік з-під комуністичної окупації через Україну – до Словаччини (8 серпня 2021 року). Словацькі прикордонники, протримавши Їлісена у ізоляторі протягом трьох днів, відправили його назад до України.