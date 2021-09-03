Екснардеп Яриніч програв суд проти Уляни Супрун

Яриніч не зміг довести в суді, що він не корупціонер.

Екснардеп Костянтин Яриніч програв суд проти ексочільниці МОЗу Уляни Супрун. Відповідне рішення Печерського районного суду м.Києва має в своєму розпорядженні редакція LB.ua.

"Позов Яриніча Костянтина Володимировича проти Супрун Уляни Надії про захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування матеріальної шкоди, залишити без задоволення", – йдеться у судовому рішенні.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Костянтин Яриніч подав до суду на колишню в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун після того, як вона написала у своєму фейсбуці про інцидент за його участі. Ексочільниця МОЗу розповіла, що ввечері біля її будинку невідомий чоловік пхав телефон їй в обличчя, поводився дуже нахабно, "наче хотів налякати". Після цього чоловік побіг і сховався в машину. Супрун вдалося сфотографувати цей автомобіль. Всередині, крім інших, сидів чоловік, дуже схожий на Костянтина Яриніча.

Як розповів у коментарі LB.ua адвокат Уляни Супрун Анатолій Гасюк, Яриніч намагався оскаржити лише одне речення з її допису, а конкретно оце: "Зараз Яриніч головний лікар Кропивницького обласного онкодиспансеру, нещодавно його зловили на вимаганні хабаря в онкопацієнта". Відповідно до позивної заяви, Яриніч вимагав визнати цю інформацію недійсною, а також такою, яка завдає шкоди його честі та гідності та паплюжить його ділову репутацію, яку він "здобував кропіткою працею протягом десятиліть" (цитата з позовної заяви). Він вимагав відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 гривні, а також компенсації 22 тис. грн за послуги адвоката.

Проте суд відмовився визнавати інформацію про хабарництво такою, що не відповідає дійсності. Справа в тому, що слова Уляни Супрун ґрунтувалися на раніше опублікованих у ЗМІ даних. Зокрема, LB.ua писав, що пацієнти Кропивницького онкодиспансеру скаржаться в НСЗУ на вимагання грошей за консультації лікарів та проведення діагностики з приводу новоутворень.

Відповідну заяву НСЗУ передало також до поліції, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення права на безоплатну медичну допомогу в Кропивницькому обласному онкодиспансері, головним лікарем якого лишається Яриніч.

Анатолій Гасюк підкреслив, що Яриніч не намагався оскаржити жодну публікацію в ЗМІ, які були першоджерелом інформації про корупцію в Кропивницькому онкодиспансері, і звернувся лише з позовом проти Супрун. 2 вересня Печерський суд три години розглядав усі наведені вище факти та документи, і вирішив відмовити Яринічу у задоволенні його претензій. Яриніч має 30 днів для подання апеляції.

Костянтин Яриніч – народний депутат 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка". Наразі він є депутатом Кропивницької міської ради від Європейської солідарності.

У травні 2020 стало відомо, що Яриніч претендує на пост голови Національної служби здоров’я. Його перемогу лобіював тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов, проте призначення зірвалося в останній момент.