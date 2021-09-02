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ВРП звільнила у відставку п'ятьох суддів

Всього з початку року в Україні пішли у відставку 110 суддів.

ВРП звільнила у відставку п'ятьох суддів
Засідання Вищої ради правосуддя (архівне фото)
Фото: hcj.gov.ua

Сьогодня, 2 вересня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянули матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме - у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Про це повідомила пресслужба ВРП.

Зазначається, що у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено:

  • Гаврилюка Володимира Кузьмича – з посади судді Луганського апеляційного суду;
  • Огурецького Василя Петровича – з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;
  • Босюка Валерія Андрійовича – з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;
  • Вус Світлану Михайлівну – з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;
  • Короя Віктора Дмитровича – з посади судді Малиновського районного суду міста Одеси.

Загалом з початку 2021 року звільнилося 110 суддів.

Нагадаємо, станом на травень минулого року 23% судів в Україні не були заповнені навіть на половину.

У червні цього року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію розвитку системи правосуддя до 2023 року.

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