ВРП звільнила у відставку п'ятьох суддів

Сьогодня, 2 вересня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянули матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме - у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Про це повідомила пресслужба ВРП.
Зазначається, що у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено:
- Гаврилюка Володимира Кузьмича – з посади судді Луганського апеляційного суду;
- Огурецького Василя Петровича – з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;
- Босюка Валерія Андрійовича – з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;
- Вус Світлану Михайлівну – з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;
- Короя Віктора Дмитровича – з посади судді Малиновського районного суду міста Одеси.
Загалом з початку 2021 року звільнилося 110 суддів.
Нагадаємо, станом на травень минулого року 23% судів в Україні не були заповнені навіть на половину.
У червні цього року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію розвитку системи правосуддя до 2023 року.