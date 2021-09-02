Майор ЗСУ, який застрелив бійця за допис в Instagram, отримав п'ять років в'язниці

Суд у Донецькій області засудив до п'яти років позбавлення волі майора Збройних сил Віталія Винника, який застрелив свого підлеглого Олега Томашука через допис в Instagram.

Вбивство сталося навесні 2017 року у прифронтовій Авдіївці після того, як солдат виклав відео, де в кадрі було місце розташування його підрозділу, передає ВВС.

Обвинувачений стверджував, що не пам'ятає момент пострілу. Дві експертизи не дали однозначної відповіді на запитання про психологічний стан майора в момент пострілу. Суд визнав, що Винник все ж був здатен контролювати свої дії.

Згідно з вироком Красноармійського суду Донецької області від 27 серпня цього року, в березні 2017-го солдати частини Збройних сил №0849, що дислокується у прифронтовій Авдіївці, виїхали на стрільби.

22-річний Олег Томашук (імен загиблого солдата й засудженого офіцера немає у вироку, розміщеному в Єдиному реєстрі судових рішень, однак їх називали під час судових засідань та оприлюднило видання "Судовий репортер" - Ред.) почав знімати відео на телефон. У кадр потрапили кілька його товаришів по службі, а також позиції української армії на території одного з покинутих підприємств Авдіївки. Пізніше Томашук виклав відзняті фото й відео у свій Instagram (на цей час недоступний).

Згідно з текстом вироку, ввечері 20 березня 2017 року хтось, ймовірно, з прибічників самопроголошених республік Донбасу, виклав ці матеріали на Youtube і назвав їх "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ". Відео супроводжувалося коментарем про те, що фото і відео нібито містять точні геотеги розташування солдатів в Авдіївці.

Вже за пару годин начальнику відділення зв'язку військової частини майору Віталію Виннику зателефонував помічник начальника штабу та "нецензурно вилаяв" за те, що бійці виклали в інтернет відео із зображенням командного пункту, й це вже активно обговорює в соцмережах противник.

Тоді, згадують свідки, повідомлення та дзвінки з "подякою за здачу позицій" отримував і сам Томашук.

Майор Винник наказав бійцям вишикуватись перед його кімнатою, а потім вийти зі строю тим воякам, що їхали в УАЗі на відео. Бійці зайшли до кімнати Винника. Там він увімкнув їм на телефоні відео, що вже поширили російські ЗМІ й жваво коментували користувачі та читачі, й запитав у Томашука, чи зрозумів він, що накоїв.

Згідно з показами одного свідка, Томашук приблизно хвилину намагався переконати майора, що нічого жахливого не сталося, що жодної надсекретної інформації на відео немає.

Цей же свідок заявив, що солдати часто виходили у місто, тому всі мешканці Авдіївки чудово знали, де саме вони дислокувалися. "[Солдатам] неодноразово доводили до відома накази про заборону використання мобільного зв'язку, мобільних телефонів та інтернету ... [Томашук] порушив цей наказ ... Раніше також траплялися аналогічні ситуації, і винних військовослужбовців карали доганою й позбавленням 10% премії", - переповідає вирок його свідчення.

За словами інших свідків, Томашук звинувачення Винника не заперечував, а визнав, що його дії - це "все одно, що державна зрада".

Після недовгого діалогу Винник взяв до рук пістолет, що лежав у нього на ліжку - майор саме його чистив, й наказав Томашуку підійти до нього на кілька кроків.

Майор перезарядив пістолет. Свідки згадують, що перед смертю Томашук встиг крикнути: "Не треба, будь ласка!" і відвернувся від майора. Винник підняв руку і вистрілив Томашуку в голову. Поранення виявилось смертельним.

Суд взяв до уваги дві пом'якшувальні обставини: щиросерде розкаяння майора та стан, ідентичний афекту, в якому він скоїв убивство. Суд засудив майора до п'яти років позбавлення волі й постановив виплатити родині загиблого солдата 150 тисяч гривень компенсації моральної шкоди.