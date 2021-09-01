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"Європейська Солідарність" виграла у Верховному Суді справу про захист честі, гідності та ділової репутації

Вимогу Андрія Портнова не задовольнили. 

"Європейська Солідарність" виграла у Верховному Суді справу про захист честі, гідності та ділової репутації
Фото: Макс Требухов

"Європейська Солідарність" виграла справу за позовом Андрія Портнова про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування інформації. Йдеться про заяву фракції у Верховній Раді восьмого скликання про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу NewsOne, повідомили в пресслужбі партії. 

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 18 серпня 2021 року. 

Суд відмовив Портнову у задоволенні позовних вимог і визнав, що наведене в заяві фракції твердження "Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється у причетності до злочинів проти учасників Революції Гідності, окупації Криму та у державній зраді – ставить під загрозу національну безпеку України, невід’ємною частиною якої є інформаційна безпека" не містить складу правопорушення, яке є підставою для задоволення позовних вимог про захист честі та гідності.

Крім того, Верховний Суд стягнув з Андрія Портнова на користь партії судові витрати по справі.

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