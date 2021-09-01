"Європейська Солідарність" виграла у Верховному Суді справу про захист честі, гідності та ділової репутації

"Європейська Солідарність" виграла справу за позовом Андрія Портнова про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування інформації. Йдеться про заяву фракції у Верховній Раді восьмого скликання про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу NewsOne, повідомили в пресслужбі партії.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 18 серпня 2021 року.

Суд відмовив Портнову у задоволенні позовних вимог і визнав, що наведене в заяві фракції твердження "Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється у причетності до злочинів проти учасників Революції Гідності, окупації Криму та у державній зраді – ставить під загрозу національну безпеку України, невід’ємною частиною якої є інформаційна безпека" не містить складу правопорушення, яке є підставою для задоволення позовних вимог про захист честі та гідності.

Крім того, Верховний Суд стягнув з Андрія Портнова на користь партії судові витрати по справі.