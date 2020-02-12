К концу года почти половина состава судов будет вакантной, - ВСП

В среднем, рассмотрение дел в судах может достичь двух лет.

К концу года дефицит кадров в судебной системе может достичь 3000 судей, что составляет половину всего судебного корпуса. Поскольку Высшая квалификационная комиссия судей прекратила функционировать 7 ноября 2019, процессы отбора, командирования, переводов , квалификационного оценивания судей остановлены. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

«В случае формирования нового состава ВККСУ в ноябре текущего года дефицит кадров в судах будет составлять не менее 3000 человек, почти половину всех судей Украины. В среднем, рассмотрение дел в судах может достичь двух лет», - сообщает пресс-служба.

Там подчеркивают, что на конкурс в ВККС официально представлены документы от 189 кандидатов. Но конкурсная комиссия сформирована лишь наполовину. Международные организации, которые должны были делегировать 3 экспертов, до сих пор воздерживаются от представления своих кандидатур. (Как определено законом, экспертов могут подать международные организации, с которыми Украина сотрудничает в сфере противодействия коррупции на основании международных договоров. Речь идет о тех организациях, которые принимали участие в формировании Общественного совета международных экспертов в ходе конкурса в Высший антикоррупционный суд. Тогда перечень организаций придавало Министерство иностранных дел).

Также в ВСП напомнили, что срок представления кандидатур от международников продлен решением Высшего совета правосудия до 10 марта. «Во время встречи с членами Международного консультативного совета мы услышали позицию о том, что отсутствие четкого регулирования в законе является причиной того, что европейские организации держат паузу. В этом контексте важно вспомнить, что критика закона со стороны европейских партнеров началась с совместного заявления посольств Канады и Европейского Союза. В заявлении они указывали на то, что круг экспертов должно быть шире, а сроки привлечения международных экспертов должны быть больше», - отметил замглавы ВСП Алексей Маловацкий.

Сейчас закон находится на рассмотрении в Конституционном суде, и конкурсная процедура может быть разблокирована после того, как будет принято решение КСУ.

«Поскольку Закон № 193-IX обжалованию не подлежит в части создания ВККСУ, то есть, формировании конкурсной комиссии и принятия решения о проведении отбора, ВСП принял соответствующее решение и определил сроки на получение предложений от международных экспертов и Совета судей Украины», - говорится в сообщении ВСП.

Напомним, в ноябре 2019 вступили в силу изменения в законы «О судоустройстве и статусе судей» и о деятельности органов судейского управления. С момента вступления в силу закона были прекращены полномочия ВККС. Новый состав должен быть сформирован в течение 90 дней. В декабре 2019 Венецианская комиссия предоставила критический вывод по закону