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У центрі Києві готуються знести історичний будинок Маліна, - Мінкультури

Будинок Маліна не має статусу пам'ятки, але знаходиться в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу.

Фото: Дмитро Перов

У центрі столиці під загрозою знесення опинилася ще одна історична споруда - будинок Маліна. Наразі до нього вже підігнали будівельну техніку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури України.

“Увага! Чергова небезпека для історичного Києва! Прямо зараз будівельники загнали техніку у двір будинку на Тургенєвській, 22 (будинок Маліна). Цей дім не має статусу пам'ятки, але знаходиться в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу”, - повідомили у Мінкульті.

У міністерстві зауважили, що будівельники заганяють техніку проти ночі. Аналогічним чином діяли у випадку з садибою Барбана, зруйнованою напередодні.

Фото: Мінкульт

Фото: Мінкульт

У МКІП наголошують, що ухвалений столичною владою мораторій на ремонт та реконструкцію будівель ХІХ-ХХ століття не може бути ефективним механізмом протидії варварської забудови столиці. Ситуація, що склалася, потребує комплексних дій.

“Вкотре закликаємо КМДА не грати з долею історичного Києва і затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план. Зі свого боку фахівці з охорони спадщини Міністерства готові надати столичній владі усю необхідну консультативну допомогу заради порятунку будинку на Тургенєвській, 22. І надалі - інших, якщо це знадобиться”, - підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо, у Києві вночі 20 серпня забудовник будівельною технікою майже повністю знищив історичну садибу Барбана, розташовану неподалік Львівської площі на вул. Обсерваторній. 

Тоді Мінкультури відповідальність за руйнування садиби поклало на столичну владу.

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