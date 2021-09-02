​На Контрактовій площі в Києві відкрилась виставка "Музей гривні під відкритим небом"

Вона пропрацює до кінця вересня і буде безкоштовною.

На Контрактовій площі в Києві почала роботу виставка "Музей гривні під відкритим небом". Вона пропрацює до кінця вересня і буде безкоштовною.

Про це повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Друзі, вітаю всіх із 25-річчям гривні! 2 вересня 1996 року розпочалася грошова реформа, під час якої в обіг було введено нову грошову одиницю – гривню. Сьогодні ми за сприяння президента України та за підтримки учасників фінансового ринку урочисто відкрили виставку «Музей гривні просто неба» на Контрактовій площі", - написав він у фейсбуці.

Виставка працюватиме весь вересень, а гіди Національного банку безкоштовно проводитимуть екскурсії та квести, розкажуть цікаву історію становлення українських грошей, про захист й склад матеріалу, про друк банкнот та карбування монет, про видатних постатей на нашій грошовій одиниці та ще багато цікавого.

"Ви дізнаєтесь про гривню такі факти, про які навіть не здогадувалися. Ще на виставці є аудіогід, записаний не професійними дикторами, а співробітниками Нацбанку. Запрошую всіх відвідати виставку. Гарантую, буде цікаво та весело!", - додав Шевченко.

Також він повідомив, що до Дня народження гривні НБУ та Міністерство освіти і науки ініціювали проведення в усіх школах України тематичного уроку.

"Співробітники Нацбанку розробили конспекти та презентації для вчителів і робочі зошити – для учнів початкової, середньої та старшої школи. Говоритимемо з дітьми про банкноти та монети гривні, історію гривні та грошову реформу 1996 року", - зазначив голова Нацбанку.

Нагадаємо, у березні НБУ отримав міжнародну нагороду за оновлення номінального ряду гривні.