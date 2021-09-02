До 25-річчя гривні в Києві відкрився Музей національної валюти, – Кирило Шевченко

У Києві за підтримки президента Володимира Зеленського на Контрактовій площі почав роботу "Музей гривні під відкритим небом", що розповідає про 25-річну історію національної валюти, введеної в обіг 2 вересня 1996 року.

Робота музею триватиме протягом усього вересня. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив голова правління Національного банку України Кирило Шевченко.

"Гіди Національного банку безкоштовно проводитимуть екскурсії та квести, розкажуть цікаву історію становлення українських грошей, про захист й склад матеріалу, про друк банкнот та карбування монет, про видатних постатей на нашій грошовій одиниці та ще багато цікавого», - повідомив подробиці Кирило Шевченко.

За словами голови НБУ, відвідувачі виставки зможуть дізнатися багато фактів про гривню, які раніше були відомі лише обмеженому колу осіб.

Крім виставки, Національний банк і Міністерство освіти і науки ініціювали також проведення в школах України тематичного уроку, присвяченого гривні.

Нагадаємо, раніше НБУ і фонд "Таблеточки" оголосили про старт благодійної акції зі збору коштів на лікування дітей з онкологічними захворюваннями. Для участі в акції необхідно здати виведені з обігу 25-копійчані монети у будь-яке відділення одного з банків-партнерів.