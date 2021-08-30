Рішення Банку Англії про визнання bail-in єврооблігацій ПриватБанку набуло чинності

Рішення Банку Англії про визнання процедури bail-in єврооблігацій ПриватБанку на суму 595 млн доларів набуло чинності.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку в понеділок, 30 серпня.

"Відповідно до англійського права, будь-які особи на яких поширювалося це рішення, мали три місяці з дати рішення на його оскарження в англійському суді шляхом реалізації процедури, відомої як судовий перегляд. Такий тримісячний строк наразі минув і до англійського суду не було заявлено жодної вимоги про судовий перегляд. Таким чином, рішенню Банку Англії про визнання процедури “беіл-ін” відповідно до Акту Сполученого Королівства про Банки було надано законної сили в Англії та таке рішення є наразі остаточним та не підлягає оскарженню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2016 року держава націоналізувала ПриватБанк у зв'язку з його неплатоспроможністю.

Під час роботи тимчасової адміністрації борги перед акціонерами банку і пов'язаними з ним особами (в тому числі і єврооблігації) потрапили під механізм bail-in (конвертація в капітал). Після чого власники єврооблігацій Приватбанку зажадали від української влади відшкодувати їм інвестиції в цінні папери банку. Потім власники паперів звернулися до суду з відповідною вимогою.