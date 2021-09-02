Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України з'ясувала, що одна з київських агенцій причетна до створення реклами для терористичних організацій "ДНР", "ЛНР" і окупаційної влади Криму.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Служба встановила, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ.

В архівах агенції знайшли макети та готову продукцію з надписами "Харківська республіка", "Одеська республіка", "Батьківщина у нас у всіх одна - Росія. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо.

Фото: ssu.gov.ua

"За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ. Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що найближчий соратник вбитого ватажка "ДНР" Захарченка опинився за ґратами в Росії.