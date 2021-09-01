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​В Україні з’явилася можливість подати заяву на одруження через "Дію"

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 1 вересня.

​В Україні з’явилася можливість подати заяву на одруження через "Дію"
Фото: ru.tsn.ua

Подати документи про намір одружитися відтепер можна через портал "Дія".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 1 вересня.

"В Україні з’явилася можливість реєстрації актів цивільного стану онлайн. Всі ці зміни спрямовані на те, аби взаємодія людей із державою проходила максимально зручно та комфортно", - зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше повідомляли, що з початку року в Україні зареєстрували в п'ять разів більше шлюбів, ніж розлучень.

Одружилися 37 120 пар, а розлучились - 6 724.

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