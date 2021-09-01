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Чернишов на відкритті двох оновлених шкіл на Донеччині: "Це – приклад того курсу, який обрала Україна"

"По той бік спостерігають, якою стає Україна, і якою ми хочемо, щоб вона була на кожній території". 

Чернишов на відкритті двох оновлених шкіл на Донеччині: "Це – приклад того курсу, який обрала Україна"
Олексій Чернишов на відкритті школи після реконструкції
Фото: Олексій Чернишов у Facebook

В Авдіївці та Новогродівці Донецької області після реконструкції відкрили два навчальні заклади – загальноосвітню школу №2 І-ІІІ ступенів, що була зруйнована після обстрілів агресора, та загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 7. 

Роботи велися в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике Будівництво", повідомив у Facebook міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Після реконструкції заклади стали зручними та сучасними. Це — приклад того курсу, який обрала Україна, — до мирного та європейського життя. По той бік спостерігають, якою стає Україна, і якою ми хочемо, щоб вона була на кожній території", – зазначив міністр.

З відкриттям оновлених закладів містян також привітали заступник Канцлера Уряду Литовської Республіки Алмінас Мачюліс, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки Вальдемарас Сарапінас та голова Донецької облдержадміністрації й керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"В Україні будуються тисячі кілометрів доріг, сотні об’єктів соціально-економічної інфраструктури і Донецька область, за підсумками 2020 року,  є лідером цього процесу. Впевнений — лідерство буде збереженим. У цьому році в Донецькій області буде почато будівництво ще 34 об’єктів соціальної сфери, я особисто цим пишаюсь", — цитує Чернишова пресслужба Мінрегіону

На завершення очільник Мінрегіону висловив сподівання стосовно подальшого розвитку освітніх закладів на Донбасі та подякував партнерам за спільну працю. 

"Сподіваюся, що зовсім скоро ми зможемо відкривати навчальні заклади 30-50-100 кілометрів східніше від місця, де ми знаходимося зараз", — наголосив Олексій Чернишов.

У межах реконструкції освітнього закладу в Авдіївці облаштовано нову покрівлю та комунікації, проведено капітальний ремонт спортивної зали з їдальнею, встановлено сучасні санвузли та розумну систему обігріву приміщень, також повністю замінено технічне обладнання. Школа розрахована на 1200 учнів. Міністр подякував Уряду Литовської Республіки за допомогу у відновленні будівлі.

Заклад зазнав значних руйнувань внаслідок бойових дій. У 2015 році у школу влучило декілька снарядів. Через два роки бойовики обстріляли будівлю, адже на її території розташовувалось місце видачі гуманітарної допомоги.

У школі Новогродівки здійснено заходи з термомодернізації будівлі, замінено внутрішні мережі водо-, тепло- та електропостачання, проведені оздоблювальні роботи внутрішніх приміщень, замінено технічне обладнання їдальні, виконано заходи з доступності об’єкту для маломобільних груп населення. 

 

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