Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 31 серпня, в зоні проведеня операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник двічі застосовував міномети 120-го калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12. Також російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Красногорівки із заборонених мінометів 120-го калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля Мар'їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку, 1 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у серпні окупанти на Донбасі вбили дев'ятьох українських військових, 28 поранено.