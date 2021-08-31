Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У напрямку Широкиного російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.
Поблизу Нью-Йорка збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік расногорівки ворог здійснив обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.
"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - зазначили в штабі.
Нагадаємо, у серпні окупанти на Донбасі вбили дев'ятьох українських військових, 28 поранено.