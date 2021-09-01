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Кабмін схвалив підвищення студентських стипендій

Останнє підвищення академічних стипендій було в листопаді 2017 року.

Кабмін схвалив підвищення студентських стипендій
Фото: Сергей Нужненко

Кабінет міністрів підтримав рішення про підвищення стипендій для студентів.

Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

"На засіданні Кабміну підтримали рішення про запровадження змін до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти", - написав він у телеграм-каналі.

Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза.

Голова Кабміну наголосив, що останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року.

"Тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти продовжило термін вступної кампанії у заклади профтехосвіти до 1 жовтня.

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