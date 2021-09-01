Серпень у Києві був теплішим за кліматичну норму

Середньомісячна температура повітря в Києві в серпні становила 21,1°С. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, це на 0,7°С вище від кліматичної норми.

Найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,6°С, а найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4°С.

Дощів у серпні було більше норми. На проспекті Науки, де розташована обсерваторія, випало 65 мм опадів, або 116% кліматичної норми.

Нагадаємо, що початок 2021 року видався доволі холодним. Лютий, наприклад, був найморознішим за останні дев'ять років. Проте літо було дуже спекотним - у червні температура на 1,8°С перевищила норму, у липні - на 3,3°С.