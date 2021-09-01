Крадієві загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліцейські оперативно викрили жителя Здолбунова на крадіжці мідної труби, якою поставлявся кисень у реанімацію місцевої лікарні. 32-річному зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба поліції Рівненської області.

Повідомлення про крадіжку мідної труби, яка поставляла кисень у реанімаційне відділення, надійшло від працівників Здолбунівської міської лікарні 26 серпня.

У результаті розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника та встановили його особу. Ним виявився 32-річний здолбунівчанин, який неодноразово потрапляв в поле зору поліцейських за вчинення крадіжок та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.

"Близько четвертої ранку, перебуваючи на території лікарні, зловмисник металевими кусачками перерізав та викрав 19 метрів труби, здавши її через декілька годин за 1200 гривень у пункті прийому металобрухту. Виручені кошти потратив на власні потреби", - повідомили в поліції.

У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно), слідчі зібрали достатньо доказів і за погодженням із Здолбунівською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру. Викрадене майно поліцейські вилучили.

На щастя, ніхто із хворих не перебував на той час штучній вентиляції легень, адже медзаклад визначений для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

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