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Ексдиректорку львівського музею судитимуть за втрату цінностей на 8,5 млн гривень

Було втрачено, зокрема "Апостол" Федоровича, "Євангеліє" Святодухівського братства та "Ключ розуміння" Ґалятовського Йоаникія.

Ексдиректорку львівського музею судитимуть за втрату цінностей на 8,5 млн гривень
Фото: artlibraryblog.wordpress.com

Галицька окружна прокуратура Львова скерувала до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої відділом Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького, яку звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За даними слідства, службовиця не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, що призвело до втрати ниизки  книжок, які мають велику історичну цінність та є надбанням культурної спадщини. Було втрачено, зокрема "Апостол" І. Федоровича, 1574 року видання, "Євангеліє" Святодухівського братства, 1575 року видання, "Ключ розуміння" Ґалятовського Йоаникія, 1665 року видання.

"Таким чином, внаслідок неналежного виконання обвинуваченою своїх службових обов’язків, державі спричинено матеріальну шкоду на загальну суму понад 8,5 млн грн", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 9 серпня Личаківський райсуд Львова наклав арешт на квартиру обвинуваченої ексдиректорки музею. Тоді повідомлялося, що через втрату книжок збитки  галереї мистецтв  оцінюють у 5,82 млн грн.

Поліція розслідує справу ще з 2017 року. Тоді новопризначений директор галереї Тарас Возняк заявив про рекордну крадіжку стародруків із музею – понад 400 музейних предметів, частина з яких була підмінена.

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