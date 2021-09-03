Інвестора сервісу доставки Rocket підозрюють у шахрайській схемі, - ЗМІ

Правоохоронні органи Німеччини розслідують одну з найбільших в Європі афер.

Інвестора українського сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна підозрюють у причетності до міжнародного шахрайства на десятки мільйонів євро.

Про це йдеться в розслідуванні dev.ua.

Правоохоронні органи Німеччини розслідують одну з найбільших в Європі афер з використанням псевдо-інвестиційних майданчиків. Серед осіб, яких підозрює прокуратура німецького міста Бамберг, - громадяни України (Андрій Курочкін, Юрій Копачевський, Ігор Козленко) та Ізраїлю (Міхаель Чеботар, Максим Барановський Рафаель, Тимур Рохлін).

Досудове розслідування було розпочато в рамках співпраці українських правоохоронців з Євроюстом та Європолом.

За даними українського слідства, на підконтрольну Рохліну британську компанію було перераховано 10,8 млн євро – "дохід від шахрайської діяльності". Частина активів, пов'язаних з Рохліним, була арештована наприкінці 2020 року.

У компанії Rocket заявили, що не можуть коментувати події, які стосуються третіх осіб, в тому числі інвесторів. Такод там додали, що не одержували жодних запитів від правоохоронних органів України або інших країн, але готові до співпраці.

Нагадаємо, співробітниця вишу привласнила 600 тис. гривень, прикидаючись іноземцем-багатієм на сайтах знайомств.