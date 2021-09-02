Скраплений газ поставляли з Росії для побутових потреб населення. Надалі його незаконно переробляли в автомобільний газ та реалізовувався через мережу АЗС.

Фото: Нацполіція

На Харківщині правоохоронці блокували злочинну схему незаконного збагачення на контрафактному пальному з Росії.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Зловмисники поставляли в Україну з РФ скраплений газ для побутових потреб населення, який надалі незаконно перероблявся на підпільному газопереробному підприємстві в автомобільний газ та реалізовувався через мережу АЗС без сплати належних акцизних платежів", - йдеться у повідомленні.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 212 КК України.

В місцях незаконного виготовлення, зберігання та реалізації скрапленого газу в місті Харків та Харківській області правоохоронці провели 13 санкціонованих судом обшуків.

В результаті слідчих дій виявлено та вилучено понад 3,3 млн літрів готового контрафактного пального вартістю близько 58 млн гривень, товарно-транспортні накладні, печатки, чорнові записи, комп’ютерну техніку, тощо.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України в Полтавській області викрила на отриманні хабарів посадовців одного з управлінь Полтавської міської ради та депутата.