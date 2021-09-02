На Харківщині правоохоронці блокували злочинну схему незаконного збагачення на контрафактному пальному з Росії.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Зловмисники поставляли в Україну з РФ скраплений газ для побутових потреб населення, який надалі незаконно перероблявся на підпільному газопереробному підприємстві в автомобільний газ та реалізовувався через мережу АЗС без сплати належних акцизних платежів", - йдеться у повідомленні.
За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 212 КК України.
В місцях незаконного виготовлення, зберігання та реалізації скрапленого газу в місті Харків та Харківській області правоохоронці провели 13 санкціонованих судом обшуків.
В результаті слідчих дій виявлено та вилучено понад 3,3 млн літрів готового контрафактного пального вартістю близько 58 млн гривень, товарно-транспортні накладні, печатки, чорнові записи, комп’ютерну техніку, тощо.
Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України в Полтавській області викрила на отриманні хабарів посадовців одного з управлінь Полтавської міської ради та депутата.