Поліцію Чернівецької області очолив Руслан Дударець

Сьогодні, 1 вересня, у Чернівцях представили нового керівника головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Начальником став полковник поліції Руслан Дударець.

"Представлення відбулося за участі голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка, керівників інших правоохоронних структур Буковини та представників місцевої влади", - повідомляє пресслужба Чернівецької обласної ради.

Уродженцю Київщини Русланові Дударцю 42 роки.

У 2000-му році закінчив Національну академію внутрішніх справ України, у 2009 році - магістратуру Академії управління МВС за спеціальністю правознавство, кандидат юридичних наук.

З 2015 до 2017 року - заступник начальника Головного слідчого управління - начальник управління Національної поліції України. З 2017 до 2021 року - заступник начальника Головного слідчого управління - начальник управління організації роботи та методичного забезпечення Національної поліції України.

Нагадаємо, попередній начальник ГУ Нацполіції у Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв пішов з посади 20 серпня. Генерал поліції третього рангу Дмитрієв очолював чернівецьку поліцію з 2018 року. З жовтня 2016 року до грудня 2017 року він був начальником Головного управління Нацполіції Харківської області