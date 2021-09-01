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Кулеба - Лаврову: "Не лише російський газ, а й пропаганда найбрудніші у світі"

Глава МЗС України відповів на закиди російського колеги.

Кулеба - Лаврову: "Не лише російський газ, а й пропаганда найбрудніші у світі"
Фото: Укрінформ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що президент Володимир Зеленський робить заяви про історію країн та якість газу "не від великого розуму".

Кулеба заявив, що не лише російський газ, а й пропаганда - найбрудніші у світі.

"Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а й пропаганда - найбрудніші у світі", - написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, під час зустрічі з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм у рамках візиту до Вашингтона Зеленський назвав російський газ "найбруднішим у світі через "значні викиди метану в процесі видобутку й транспортування, а також через корупцію, шантаж та маніпуляції".

За інформацією російських ЗМІ, Лавров заявив, що такі висловлювання - "словесна еквілібристика", і президент Зеленський робить ці заяви "не від великого розуму".

Раніше Зеленський започаткував нове свято - День Української державності, і зазначив, що датою свята стане річниця хрещення Київської Русі.

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