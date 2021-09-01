У Росії передумали ліквідовувати компанію "Новые проекты", через яку Медведчуку оголосили підозру

Чинною залишається і ліцензія на видобуток корисних копалин на ділянці "Глибока" в акваторії Чорного моря поблизу Криму.

Влада Росії припинила ліквідацію російської компанії "Новые проекты", яка фігурує у підозрі СБУ та Офісу генерального прокурора народному депутату Віктору Медведчуку щодо "незакінченого замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

Журналісти наводять витяг з реєстру юридичних осіб, згідно з яким компанія "Новые проекты" після початку процедури ліквідації успішно пройшла перевірку Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби. Відтак компанія більше не має проблем через підозру про внесення недостовірних даних.

У виписці станом на 30 серпня року після запису про те, що інспектори Федеральної податкової служби РФ провели перевірку даних компанії "Новые проекты" та встановили "певну недостовірність" даних, з’явилося ще декілька. Зокрема щодо "подання заяви особою, чиї права та законні інтереси порушуються у зв’язку з виключенням юридичної особи з ЕГРЮЛ (реєстр юридичних осіб" та "Акт перевірки заявленої юридичної адреси".

Наразі "Новые проекты" не перебувають у стані ліквідації.

Чинною залишається і ліцензія (до 2046 року) на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці "Глибока" в акваторії Чорного моря поблизу Криму.

Нагадаємо, народним депутатам ОПЗЖ Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку 11 травня було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом. Козака оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу.

20 серпня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про завершення слідства у справі про державну зраду та замах на розкрадання надр щодо депутатів від "Опозиційної платформи-За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака.