Путін: Росія мала б 500 млн жителів, якби не два розпади у XX сторіччі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що населення Росії зараз могло б становити 500 млн осіб, якби не два розпади у XX сторіччі.

"Протягом минулого століття двічі розсипалася російська державність. Після революції 1917 року Російська імперія припинила своє існування, Росія втратила колосальні території на заході, на півночі, поступово відновилася. А потім стався ще й крах Радянського Союзу", - сказав Путін на зустрічі зі школярами у Владивостоці.

Він заявив, що вважає ці події трагедією.

"Треба уважно це проаналізувати, що було спусковим гачком цих подій. Якби вони не відбулися, у нас була б інша країна. Деякі фахівці вважають, що у нас населення було б під 500 мільйонів людей. Зараз 146", - додав Путін.

Нагадаємо, останнє дослідження соціологічної групи "Рейтинг" показало, що більшість українців не жалкують про розпад СРСР та проголосували б за проголошення незалежності, якби довелося.