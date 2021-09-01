Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
"Талібан" не зможе скористатися військовою технікою, що залишилася в Афганістані, - Пентагон
"Талібан" не зможе скористатися військовою технікою, що залишилася в Афганістані, - Пентагон
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
День, коли США програли афганську війну
День, коли США програли афганську війну
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
ГоловнаСвіт

Путін: Росія мала б 500 млн жителів, якби не два розпади у XX сторіччі

Російський президент назвав крах Російської імперії та СРСР трагедією.

Путін: Росія мала б 500 млн жителів, якби не два розпади у XX сторіччі
Фото: RT

Президент РФ Володимир Путін заявив, що населення Росії зараз могло б становити 500 млн осіб, якби не два розпади у XX сторіччі.

"Протягом минулого століття двічі розсипалася російська державність. Після революції 1917 року Російська імперія припинила своє існування, Росія втратила колосальні території на заході, на півночі, поступово відновилася. А потім стався ще й крах Радянського Союзу", - сказав Путін на зустрічі зі школярами у Владивостоці. 

Він заявив, що вважає ці події трагедією.

"Треба уважно це проаналізувати, що було спусковим гачком цих подій. Якби вони не відбулися, у нас була б інша країна. Деякі фахівці вважають, що у нас населення було б під 500 мільйонів людей. Зараз 146", - додав Путін.

Нагадаємо, останнє дослідження соціологічної групи "Рейтинг" показало, що більшість українців не жалкують про розпад СРСР та проголосували б за проголошення незалежності, якби довелося.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також