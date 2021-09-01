​Зустріч із Зеленським допоможе Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times

"Дві недавніх події похитнули довіру Києва до Вашингтону... Одна з них - угода, яка дозволила завершити будівництво "Північного потоку-2".

Президент США Джозеф Байден повинен скористатися зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб почати відновлення репутації Америки як союзника, який виконує свої обіцянки.

Про це йдеться в редакційній статті Financial Times, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що дві недавніх події "похитнули довіру Києва до Вашингтону".

"Одна з них - угода Байдена з німецьким канцлером Ангелою Меркель в липні, яка дозволила завершити будівництво російського газопроводу" Північний потік-2"... Друга - невдалий вихід Америки з Афганістану - ще однієї країни, яку Вашингтон підтримав у набагато ширшому масштабі, щоб провести ліберальні реформи і запобігти повернення до панування антидемократичних сил", - йдеться у статті.

Автори матеріалу пишуть, що "якщо Вашингтон продемонструє будь-які ознаки компромісу з приводу територіальних амбіцій президента РФ Володимира Путіна щодо України, Пекін навряд чи серйозно поставиться до ідеї підтримки США Тайваню, який президент Сі Цзіньпін пообіцяв возз'єднати з Китаєм".

На думку авторів, Байден може підтвердити свою підтримку трьома способами. По-перше, він має роз'яснити наслідки для Москви, якщо Росія використовуватиме "Північний потік - 2" для підриву України. По-друге, США повинні надати додаткову економічну підтримку, оскільки іноземні інвестиції все ще стримуються спровокованим Росією конфліктом на Донбасі. Вашингтон також має взяти на себе зобов'язання - надати додаткову військову технологію стримування, що підвищить для Росії ціну подальшої агресії проти України.

Нагадаємо, 31 серпня президент Володимир Зеленський з дружиною прибули до Вашингтона. Цього дня міністри енергетики України та США у присутності Зеленського підписали заяву щодо посилення співпраці. Також було підписано меморандум між "Енергоатомом" та компанією Westinghouse Electric.

Зустріч із Байденом запланована на сьогодні, 1 вересня. Раніше Зеленський анонсував шість тем, які порушить на зустрічі з президентом США.