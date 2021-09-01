Вітренко закликав США зупинити "Північний потік - 2", навіть якщо він готовий на 99%

Глава державного нафтогазового концерну України "Нафтогаз" Юрій Вітренко закликав США запобігти завершенню будівництва спірного німецько-російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters під час візиту до Вашингтона разом з президентом Володимиром Зеленським, передає Deutsche Welle.

"Навіть якщо він, я не знаю, готовий на 99%... ми як і раніше вважаємо, що цей проєкт можна і потрібно зупинити", - сказав Вітренко.

Він також зазначив, що президенту США Джо Байдену слід відновити санкції проти "Північного потоку-2".

Вітренко нагадав, що Україна попросила у США і Німеччині гарантій збереження свого статусу країни-транзитера газу і після 2024 року, коли закінчиться термін російсько-українського договору про транзит.

"Ми постійно наголошуємо, що для нас мова йде не про гроші, а, в першу чергу, - про національну безпеку України", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, Росія завершила прокладку труб "Північного потоку - 2" і планує запустити його в експлуатацію ще до кінця року. Після того, як це станеться, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

22 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною та США. Докладніше про угоду читайте в матеріалі LB.ua "Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»".

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни та порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. Відповідно до домовленостей між Берліном та Вашингтоном, у разі функціонування нового трубопроводу "Північний потік-2" ФРН зобов'язується вживати заходів, якщо РФ використовуватиме постачання енергоносіїв для чинення тиску на інші країни.

У Єврокомісії заявили, що готові провести консультації з Києвом щодо "Північного потоку-2".