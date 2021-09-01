Екссекретаря Криворізької міськради виключили з фракції "Слуга народу"

Екссекретар Криворізької міської ради від фракції "Слуга народу" Олександр Котляр достроково склав повноваження депутата. Його також виключили з фракції, повідомили на сайті СН.

Рішення ухвалили на пленарному засіданні на підставі його особистої заяви.

Напередодні до Кривого Рогу прибули глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та очільник фракції Давид Арахамія.

"Керівництво «Слуги Народу» та голова Криворізької міської організації висловили чітку та жорстку позицію: Олександр Котляр, який вирішив скласти свої повноваження секретаря Криворізької міської ради, зрадивши своїм вчинком всю команду, не може залишатись депутатом міської ради", – йдеться у повідомленні партії.

Корнієнко заявив, що відмова Котяра від посади секретаря міської ради – "це фактично відмова від відповідальності перед нашими виборцями та зрада принципів партії, які передбачають ніколи не відступати і не здаватися, думати передусім про людей, їхнє благополуччя та про майбутнє рідного міста".

Нагадаємо, що 25 серпня виконувачем обов'язків міського голови Кривого Рогу став Юрій Вілкул – колишній мер цього міста, який займав посаду протягом десяти років.

Так відбулося через те, що секретар міської ради Олександр Котляр скликав позачергову сесію у зв'язку із загибеллю попереднього мера Костянтина Павлова. Котляр мав стати в.о. міського голови, однак на сесії оголосив про те, що йде із посади.

У "Слузі народу" заявили, що рішення представника "Слуги народу" Олександра Котляра скласти повноваження секретаря міської ради і таким чином відмовитися від посади в.о. міського голови Кривого Рогу вважають зрадою.