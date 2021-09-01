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Засновнику партії "5.10" Балашову повідомили про підозру

Інкримінується несплата 10 млн гривень податків.

Засновнику партії "5.10" Балашову повідомили про підозру
Фото: facebook.com/nashlive.ua

Державна фіскальна служба повідомила про підозру засновнику політичної партії "5.10", колишньому депутату Верховної Ради Геннадію Балашову.

У фейсбуці ДФС стверджується, що протягом 2018-2019 років підозрюваний умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на загальну суму понад 9,6 млн грн шляхом продажу нерухомого майна іншим особам по заниженій вартості.

Йому повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями та ухиленні від сплати податків. Накладено арешт на майно підозрюваного - 18 об'єктів нерухомості в Києві вартістю 200 млн гривень.

Балашов у своєму фейсбуці стверджує, що його "замовили" з метою "пограбувати, принизити і покарати".

У матеріалах справи, які він опублікував, йдеться про будівництво клубного будинку New York в історичному центрі Києва на Редутній, 60.

Геннадій Балашов народився 1961 року в Дніпропетровську (зараз - Дніпро). Закінчив економічний факультет Дніпропетровського державного університету.

Був депутатом Верховної Ради 3-го скликання. Запам'ятався, зокрема, створенням політичної партії "За красиву Україну" разом з Леонідом Черновецьким.

У 2014 році очолив політичну партію "5.10". Метою партії декларувалось введення податкової системи, яка передбачала б лише два податки: 5% з покупки і 10% соціального податку. Зараз вона називається "Лібертаріанською партією 5.10" та має іншого керівника.

У 2014 році балотувався в мери Києва, але посів лише 8 місце з підтримкою менше 2% виборців, через рік на виборах мера Києва став 11-м з таким же результатом. У 2019 році балотувався в президенти України, зайнявши 14 місце з результатом 0,17% голосів.

Балашову належить агентство нерухомості "Липки".

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