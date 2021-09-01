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Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну

"Я б змінив назву держави. Назвав би нас Русь-Україна, подвійна назва".

Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
Олексій Арестович
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Радник глави Офісу президента, спікера української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович пропонує перейменувати Україну, давши їй подвійну назву.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку.

"Що б я зробив? Я б змінив назву держави. Назвав би нас Русь-Україна, подвійна назва", - сказав він.

На уточнювальне запитання, коли буде відповідний президентський указ, Арестович відповів: "Ми працюємо над цим".

"Наше завдання - стати Руссю-Україною. І зауваж, ця назва прозвучала за крайні три тижні в Києві п'ять разів у промові президента, офіційно. От якщо ми це зробимо - про решту можна не дуже турбуватися", - стверджує він.

Арестович також заявив про необхідність забрати у росіян бренд "руські".

Раніше Арестович пропонував законодавчо розмежувати поняття "руський" і "російський". "Я вважаю, що ми повинні розрізнити на законодавчому рівні поняття "російська" і "руська", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова - так само, як і українська", - заявив він.

Нагадаємо, в березні тодішній голова МВС Арсен Аваков заявив, що російська мова не належить Росії й закликав розвивати її український варіант. Він також сказав, що українці не повинні відмовлятися від творів Гоголя, Квітки-Основ'яненка, Шевченка, Носова, Зощенка, Булгакова, Віктора Некрасова та "сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників".

Тодішня речниця президента України Юлія Мендель підтримала заяву Авакова про необхідність виокремити український варіант російської мови. Вона заявила, що "українська російська мова - це частина культурного розмаїття нашої країни".

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