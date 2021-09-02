Зеленський зустрінеться з керівником Apple і виступить у Стенфордському університеті

У межах візиту до США президента України Володимира Зеленського заплановано зустріч з генеральним директором Apple Тімом Куком та виступ у Стенфордському університеті.

Про це повідомив прессекретар глави держави Серій Никифоров.

"У Каліфорнії пізній вечір. Завтра зранку у Президента України зустріч із СЕО Apple Тімом Куком. Опісля - виступ у Стенфордському університеті. Спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо - зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини. Ознайомлення з роботою національної гвардії Каліфорнії", - написав Никифоров у фейсбуці.

Речник Зеленського наголосив, що "це перший за весь час візит українського Президента до Каліфорнії".