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Зеленський зустрінеться з керівником Apple і виступить у Стенфордському університеті

Президент України прибув до Каліфорнії.

Зеленський зустрінеться з керівником Apple і виступить у Стенфордському університеті
Фото: president.gov.ua

У межах візиту до США президента України Володимира Зеленського заплановано зустріч з генеральним директором Apple Тімом Куком та виступ у Стенфордському університеті.

Про це повідомив прессекретар глави держави Серій Никифоров.

"У Каліфорнії пізній вечір. Завтра зранку у Президента України зустріч із СЕО Apple Тімом Куком. Опісля - виступ у Стенфордському університеті. Спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо - зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини. Ознайомлення з роботою національної гвардії Каліфорнії", - написав Никифоров у фейсбуці.

Речник Зеленського наголосив, що "це перший за весь час візит українського Президента до Каліфорнії".

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