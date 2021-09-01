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"Чекаю з нетерпінням", - Байден про зустріч із Зеленським

Переговори президентів у Білому домі заплановані на сьогодні.

"Чекаю з нетерпінням", - Байден про зустріч із Зеленським
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це американський президент написав у твіттері.

"Я з нетерпінням чекаю можливості привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі сьогодні, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичних устремлінь України", - написав Байден.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом перебуває у США. На 1 вересня у нього запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

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