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Уряд звільнив заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину

Ліщина перебував на посаді уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з липня 2016 року.

Уряд звільнив заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину
Фото: Макс Левин

Кабінет міністрів звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції України - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 1 вересня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Зазначимо, що Іван Ліщина перебував на посаді уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з липня 2016 року, з жовтня 2017-го поєднував посади уповноваженого у справах ЄСПЛ та заступника міністра юстиції.

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