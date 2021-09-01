Уряд звільнив заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину

Ліщина перебував на посаді уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з липня 2016 року.

Кабінет міністрів звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції України - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 1 вересня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Зазначимо, що Іван Ліщина перебував на посаді уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з липня 2016 року, з жовтня 2017-го поєднував посади уповноваженого у справах ЄСПЛ та заступника міністра юстиції.