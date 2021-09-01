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У Харківській області змінився начальник поліції

Замість Рубеля призначили Перліна.

У Харківській області змінився начальник поліції
Фото: Нацполіція

Голова Національної поліції Ігор Клименко змінив начальника поліції Харківської області. Замість Андрія Рубеля, якого переводять у Департамент стратегічних розслідувань, цю посаду отримав Станіслав Перлін.

Про це повідомляється на сайті МВС.

Перлін понад 17 років очолював Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

1 серпня його представив колективу поліції сам Клименко.

"Сьогодення перед поліцією ставить багато серйозних викликів, на які потрібно миттєво реагувати. У вирішенні складних ситуацій важлива підтримка органів місцевого самоврядування та взаємодія з усіма гілками влади. Я впевнений, що новий керівник сформує надійну команду і впорається з усіма поставленими завданнями", - заявив він.

Нагадаємо, що у липні в Україні призначили нового міністра внутрішніх справ. На посаду, яку від 2014 року обіймав Арсен Аваков, призначили депутата Верховної Ради Дениса Монастирського.

Після цього в поліції почалися кадрові перестановки. Багаторічного керівника поліції Києва Андрія Крищенка поміняли на Івана Вигівського, в Одеській області управління замість Олега Беха очолив Микола Семенишин з Маріуполя.

Призначили також нового начальника кримінальної поліції (Михайло Кузнєцов) та департаменту стратегічних розслідувань (Валентин Копаєв).

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