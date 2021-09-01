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Депутатка від "Слуги народу" підтвердила ймовірну відставку Тарана та Уруського

Звільнення Лазебної Безугла не прокоментувала.

Депутатка від "Слуги народу" підтвердила ймовірну відставку Тарана та Уруського
Мар’яна Безугла
Фото: sluga-narodu.com

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") допускає відставку восени цього року міністра оборони Андрія Тарана і віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про це Безугла повідомила агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Лазебної я не можу вам прокоментувати. Що стосується Тарана та Уруського... такий варіант є, що, можливо, восени будуть зміни", - сказала депутатка у відповідь на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що Верховна Рада найближчими місяцями може звільнити Тарана, Уруського та міністра соціальної політики Марину Лазебну.

Нагадаємо, 22 серпня президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабінеті міністрів. Кого саме буде звільнено чи призначено, він не розповів. Питання розпуску парламенту президент поки не розглядає.

Раніше декілька джерел в "Слузі народу" та з керівництва опозиційної фракції повідомили LB.ua новий політичний сезон у Кабінеті міністрів розпочнуть без глобальних кадрових змін, однак плануються "точкові" ротації. Наразі говорять про те, що "на вихід" готують трьох - міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра та міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та очільницю Міністерства соціальної політики Марину Лазебну.

Відставок Шмигаля, Венедіктової та Разумкова поки не планують.

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