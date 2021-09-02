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На честь приїзду Зеленського будівлю мерії Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора

Президент України вперше за історію незалежності нашої держави прибув до Каліфорнії.

У межах робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії.

На честь приїзду глави Української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

"Це перший візит Президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави", - сказано в повідомлені.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. У ході перемовин Україна та США досягли кількох угод, зокрема щодо поглиблення співпраці в оборонній сфері. Також Сполучені Штати разом з Україною домагатимуться звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на території окремих районів Донбасу та в Криму.

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