Зеленський зустрівся з американськими конгресменами із групи підтримки України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з членами Українського кокусу (групи підтримки) Конгресі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував американській делегації, яка була представлена на високому рівні, за участь у святкуванні 30-річчя відновлення незалежності України та першому саміті Кримської платформи.

Фото: Офіс президента

Президент відзначив дієву двопартійну й двопалатну підтримку в Конгресі США, яка є важливою основою стратегічного партнерства та базується на спільних цінностях і довгострокових інтересах.

"Ми продовжуємо відстоювати спільні зі Сполученими Штатами демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень", – сказав він.

Глава держави запропонував американській стороні долучитися до реалізації презентованого ним у Вашингтоні Плану трансформації української економіки.

Володимир Зеленський також ознайомив представників Конгресу з реформами, що впроваджуються в Україні. Глава держави запропонував американській стороні долучитися до реалізації презентованого ним у Вашингтоні Плану трансформації української економіки.

Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський також ознайомив представників Конгресу з реформами, що впроваджуються в Україні.

Окремою темою для діалогу стала безпекова проблематика, пов’язана з реалізацією Росією проекту "Північний потік - 2".

"Санкційний тиск на цей проект має бути збережений. Лише санкції США щодо "Північного потоку - 2" можуть стимулювати РФ до домовленостей та їх дотримання", - переконаний Володимир Зеленський.

Крім того, під час розмови сторони обговорили події в Афганістані й кроки, які здійснюють Україна та Сполучені Штати Америки для евакуації своїх громадян із цієї країни.

Фото: Офіс президента

Співголова Українського кокусу Марсі Каптур зі свого боку відзначила активність, амбіційність та лідерство Президента України у здійсненні масштабних перетворень та реформ в Україні, що не вдавалося раніше.

Вона запевнила Володимира Зеленського у підтримці територіальної цілісності й суверенітету України та всіх позитивних перетворень у нашій державі.

раніше повідомляли, що в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською взяли участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні.