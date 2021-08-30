Україна стала членом консультаційного центру з питань права СОТ

Україна увійшла в Консультаційний центр з питань права Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це повідомило Міністерство економіки.

"28 серпня 2021 року набрав чинності протокол про приєднання України до угоди про заснування Консультаційного центру з питань права СОТ, наша країна офіційно стала членом цієї міжнародної організації і може користуватися її послугами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що членство в центрі дає можливість отримання безкоштовних юридичних консультацій з питань права СОТ та безкоштовних навчальних послуг, а також правову допомогу під час вирішення спорів у рамках СОТ за більш низьку плату, ніж плата юрфірмам на комерційній основі (зі знижкою 40% до встановленої погодинної базової ставки).

Консультаційний центр СОТ - міжнародна організація, заснована в 2001 році для правової допомоги країнам, що розвиваються. У Консультаційний центр входить 12 розвинених країн і 39 членів СОТ, які розвиваються. Верховна Рада ратифікувала відповідний протокол 15 червня 2021 року.

Нагадаємо, у лютому минулого року Україна виграла апеляцію у СОТ у справі проти Росії про заборону імпорту вагонів і залізничного обладнання. У липні 2018 року СОТ частково підтримала позицію України, але відхилила вимогу визнати системність порушень з боку РФ. Експертна група визнала, що Росія дискримінувала доступ до ринку для українських виробників порівняно з російськими і європейськими. У серпні 2018 року Україна подала апеляцію.