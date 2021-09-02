У Кремлі заявили про ймовірну ескалацію на Донбасі через військову допомогу США Україні

Пєсков висловив жаль з приводу того, що США і Україна збираються дружити для протистояння РФ.

Готовність Сполучених Штатів надати військову допомогу владі України "може негативно позначитися на конфлікті на Донбасі".

Про це в четвер, 2 вересня, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють "Известия".

"Ми також звернули увагу на плани з надання військової допомоги США для України. Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході, це дуже небезпечно", - сказав він.

При цьому Пєсков заявив, що в Москві не почули і не побачили жодного слова з боку Вашингтона щодо виконання Мінських угод.

Крім цього, прессекретар російського президента висловив жаль у зв'язку з тим, що США і Україна збираються вибудовувати дружні відносини для протистояння РФ.

За словами Пєскова, у Кремлі також звернули увагу "на потенційну готовність Сполучених Штатів вітати євроатлантичні устремління України".

"Президент Росії неодноразово висловлював нашу вельми чітку і зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається", - додав він.

Нагадаємо, що в ході перемовин Україна та США досягли кількох угод, зокрема щодо поглиблення співпраці в оборонній сфері. Також Сполучені Штати разом з Україною домагатимуться звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на території окремих районів Донбасу та в Криму.