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НАН спрогнозувала зростання числа нових випадків ковіду у вересні

Наразі найстрімкіше зростає захворюваність у Чернівецькій області.

НАН спрогнозувала зростання числа нових випадків ковіду у вересні
Фото: EPA/UPG

У Національній академії наук України прогнозують зростання нових випадків коронавірусної хвороби за добу на початку вересня.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

"У перший тиждень очікується в середньому до 1 742 випадків, на другому тижні - до 2 300 випадків", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі темпи поширення захворювання подібні до аналогічного періоду минулого року - зростання становить приблизно 22% на тиждень. Середня кількість нових випадків збільшилася до 1 490 осіб на день (зростання за два тижні - на 49%), середня кількість летальних випадків - 41 на день за останній тиждень (зростання за два тижні - на 67%).

Водночас найзагрозливіша ситуація спостерігається в Чернівецькій області, де зафіксована найвища захворюваність на COVID-19 та стрімкі темпи її зростання, констатують у НАН. Зазначається, що кількість позитивних тестів і випадків коронавірусної хвороби за останні два тижні на Буковині потроїлась, а число госпіталізацій - подвоїлось.

Як повідомляли, за минулу добу, 31 серпня, в Україні зафіксовано 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 153 дитини та 52 медпрацівники. Госпіталізовано за добу 874 особи. 44 пацієнти померли. Одужало – 925 осіб.

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