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Російські найманці п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

Поранено військового ЗСУ.

Російські найманці п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 2 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснювали обстріл з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм. 

Поблизу населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

"З метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 3 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. 

Нагадаємо, Росія відмовилась продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", що розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями України.

У МЗС України розцінюють таке рішення Росії як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ та найманців на тимчасово окуповану територію, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

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