Тіло 60-річного чоловіка, який на Буковині пішов по гриби і зник, на 9-й день знайшли родичі

До пошуків було залучено близько 300 рятувальників, поліцейських, прикордонникиів та лісівників.

Буковинські правоохоронці припинили пошуки 60-річного чоловіка, якого розшукували протягом восьми діб.

Учора ввечері, 2 вересня, у лісі поблизу села Долішній Шепіт знайшли тіло мертвого чоловіка, який 25 серпня пішов по гриби та заблукав, повідомляє пресслужба обласної поліції.

"Протягом восьми діб правоохоронці обстежували ліси села Долішній Шепіт та хутора Фальків. Вчора родичі зниклого знайшли тіло безвісти зниклого у лісі села Долішній Шепіт", – сказано в повідомленні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Вижницького районного відділу поліції та експерти-криміналісти, які оглянули тіло чоловіка та направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті.

Нагадаємо, до пошуків грибника було залучено майже 300 осіб та службового собаку. Станом на 30 серпня було обстежено понад 1000 га лісового масиву.