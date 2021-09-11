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В суботу на Донбасі загинув один військовий, десятеро отримали поранення і травми

Окупанти за допомогою безпілотника скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк. 

В суботу на Донбасі загинув один військовий, десятеро отримали поранення і травми
Фото: ukrinform.ua

У зоні бойових дій на Донбасі від початку суботи, 11 вересня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. 

Про це інформує пресслужба ООС.

Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі населеного пункту Новогнатівка, а також двічі – поблизу Верхньоторецького.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки. 

Поблизу Талаківки окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

На Донеччині російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотника скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотника з перетином лінії розмежування. 

В результаті обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям

Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоєбойові травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Нагадаємо, у результаті ворожого вогню 11 вересня загинув український військовий.

У серпні окупанти на Донбасі вбили дев'ятьох українських військових, 28 поранено.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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