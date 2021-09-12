За добу на Донбасі загинуло двоє українських військових, окупанти обстріляли Новогнатівку

Протягом суботи, 11 вересня, у районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У напрямку Новогнатівки російські найманці обстрілювали наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм.

З цієї ж великокаліберної зброї російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру села, внаслідок чого пошкоджено приватну будівлю та прилеглу територію. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Також, з артилерії калібру 122 мм ворог двічі вів численні обстріли поблизу Верхньоторецького.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.

Поблизу Талаківки та Нью-Йорку найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім того, в районі населеного пункту Нью-Йорк російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм.

Неподалік Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру.

Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї було обстріляне Водяне, що на Приазов’ї.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотників типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

У результаті ворожого вогню 2 військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, 9 – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Станом на ранок неділі, 12 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у серпні окупанти на Донбасі вбили дев'ятьох українських військових, 28 поранено.